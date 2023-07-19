Самый сильный паспорт в мире назвали эксперты: Казахстан занял 66-е место

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты обновили рейтинг самых сильных паспортов мира. В нем Казахстан занял 66-е место из возможных 103-х. Рейтинг приводится на официальном сайте агентства Henley & Partners.

Индекс, о котором идет речь формируется агентством Henley & Partners. Сами авторы отмечают, что он основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) – крупнейшей и наиболее точной базе данных о путешествиях.

Индекс включает в себя 199 различных паспортов и 227 различных туристических направлений, обновляется каждый квартал.

Всего на этот раз в рейтинге оказалось 103 места – некоторые позиции делят между собой несколько стран.

Так, по данным экспертов, самым сильным паспортом на сегодняшний день оказался паспорт Сингапура. Граждане этой страны могут посетить 192 страны из возможных 227 без необходимости получать визу.

На втором месте расположились Германия, Италия и Испания – по 190 стран. Третье же место поделили сразу семь государств: Австрия, Финляндия, Франция, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция. Для них открыты по 189 стран.

При этом Казахстан занял лишь 66-ю строчку рейтинга – для нас открыт въезд в 77 стран мира без предварительного получения визы. Также на этой строчке расположилось небольшое государство из Южной Африки – Эсватини.

Ниже Казахстана в рейтинге оказались такие страны как Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Индия и другие.

Также отметим, что Россия занимает 49-ю строчку рейтинга (115 стран), Украина – 30-ю строчку (146 стран), Китай – 63-ю строчку (80 стран), а Беларусь – 64-ю строчку (79 стран).

Ровно год назад в этом же списке Казахстан был на 73-м месте, на тот момент для наших граждан было открыто 76 стран для безвизовых поездок. Однако на первом месте тогда была Япония.

Однако добавим, что это не единственный подобный рейтинг в мире. Так, согласно данным с сайта Passport Index, в начале июля Казахстан занял 53-е место в рейтинге по силе паспорта из возможных 97.

Согласно результатам, граждане с казахстанским паспортом могут посетить 39 стран без визы, еще в 52 странах могут получить визу по прибытии, а в 107 странах казахстанцам потребуется виза.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Казахстан и Вьетнам планируют отменить визовый режим. На данный момент соглашение уже вступило в силу.

А 17 мая в рамках госвизита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение между правительством РК и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, какие страны могут посетить граждане Казахстана без визы в 2023 году.

Также список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте электронного правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029222-samyy-silnyy-pasport-v-mire-nazvali-eksperty-kazahstan-zanyal-66-e-mesto/