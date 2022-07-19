Казахстан занял 73-е место в рейтинге свободы поездок

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Паспорт Казахстана оказался на 73-м месте из 112 по количеству стран, куда его обладатель может поехать без получения визы. Рейтинг был составлен консалтинговой компанией Henley & Partners.

Обладатели казахстанского паспорта имеют право посещать 76 стран без необходимости получать визу.

На первом месте рейтинга расположилась Япония. Гражданин Японии может безвизово путешествовать в 193 страны. Второе место разделили Южная Корея и Сингапур - 192 страны. На третьем месте оказались Германия и Испания (190).

На четвертом - Финляндия, Италия и Люксембург (189), а на пятом - Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды (188).

Британия - на шестой позиции вместе с Францией, Ирландией и Португалией (187). США - на седьмой вместе со Швейцарией, Новой Зеландией, Бельгией, Норвегией (186).

Украина - на 35 месте, Россия - на 50 месте, Кыргызстан занял 83 строчку.

На последнем 112-м месте расположился Афганистан. Перед ним на 110 и 111 местах оказались Сирия и Ирак соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979160-kazahstan-zanyal-73-e-mesto-v-reytinge-svobody-poezdok/