Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстан занял 53-е место в рейтинге по силе паспорта - в него попали 193 страны - члены ООН. Места распределили от 1 до 97, так как несколько стран могут занимать одну позицию.

Рейтинг опубликован на сайте passportindex.org. Согласно результатам, граждане с казахстанским паспортом могут посетить 39 стран без визы, еще в 52 странах могут получить визу по прибытии, а в 107 странах казахстанцам потребуется виза.

Также на 53 месте, вместе с РК, находится небольшое государства Науру.

Самый сильный паспорт в мире - у граждан ОАЭ. Для них в 125 странах действует безвизовый режим, еще в 55 странах визу можно получить по прибытии и лишь в 18 странах требуется виза.

Самый слабый - у Афганистана. Граждане этой страны имеют безвиз лишь с 5 государствами мира.

Среди стран СНГ паспорт Казахстана уступает паспортам Украины, России, Молдовы и Беларуси, но сильнее по сравнению с паспортами Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Между тем, по информации Finprom, за первый квартал текущего года в Казахстан прибыло 7,7 тыс. человек, сразу на 87% больше, чем годом ранее. В том числе в города РК прибыло 5,5 тыс. человек, сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее, в села - 2,2 тыс. человек, на 33,3% больше, чем год назад.

Миграция. Скриншот с сайта: finprom.kz

В то же время покинуло страну 2,7 тыс. человек, на 49,6% меньше, чем годом ранее. В том числе в городах численность выбывших сократилось на 53,6% за год, до 2 тыс., в селах - на 29%, до 620 человек.

Лидером по числу прибывших является Мангистауская область (1,5 тыс. человек), в аутсайдерах - Кызылординская область (4 человека).

Выбыло больше всего из Костанайской области (488 человек), меньше всего - из Кызылординской области (6 человек).

Миграция. Скриншот с сайта: finprom.kz

Отметим, что в декабре пошлого года Казахстан в данном рейтинге занимал 56-ю строчку. На сегодняшний день увеличилось количество стран, куда могут поехать граждане РК без визы.

Стоит обратить внимание, что лидер рейтинга не поменялся - в декабре ОАЭ также находились на первом месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027271-kazahstan-zanyal-53-e-mesto-v-reytinge-po-sile-pasporta/