Пробитые колеса и погнутые диски: жители Уральска винят в этом реконструкцию дороги (видео)

Колесо. Иллюстративное фото: mr_morton/Getty Images

Водители Уральска жалуются на пробитые колеса - на одной из центральных улиц города проводится реконструкция, автомобилистам приходится ехать по лужам и ямам, сообщает "Мой Город".

Автомобилисты с жалобами обратились в редакцию издания - после поездки по улице Шолохова некоторые пробили колеса и погнули диски.

В настоящий момент там ведется реконструкция дороги. Руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Халелов говорит, что текущий ремонт на улице бюджетом не предусмотрен, так как началась реконструкция.

"На данный участок периодически кладется измельченный грунт, однако его не хватает на долгий срок. Ямочный ремонт там не предусмотрен, так как реконструкция улицы идет полным ходом. Сейчас ремонтная бригада засыпает большие ямы. Но ремонтировать этот участок смысла нет", - пояснил он.

Как пишет издание, капитальный ремонт по улице Шолохова в Уральске начался 14 мая - в этот день участок от улицы С. Тюленина до С. Датова закрыли. Ожидалось, что работы завершат 30 июня.

Позже реконструкцию улицы Шолохова в Уральске раскритиковали общественники. Их не устроило отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям, непонятное сооружение и задержка сроков сдачи участка. В начале июля сообщалось, что работы планируют завершить к концу текущего месяца.

Отметим, что ремонтные работы на дорогах вызвали недовольство не только в Уральске - жители Алматы испытывают трудности из-за расширения проспекта Аль-Фараби.

Ранее сообщалось, что мост по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай расширят до восьми полос. Также ремонтные работы ведутся по проспекту Абая.

В акимате алматинцев постоянно предупреждают о новых перекрытиях дорог на проспектах Аль-Фараби и Абая.

Ранее алматинцы высказали недовольство организацией ремонтных работ дорог в южной столице. По словам горожан, они по несколько часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города.

Добавим, что, помимо ремонта на Аль-Фараби, в четырех районах города до конца августа ведется реконструкция теплосетей, из-за чего движение по некоторым улицам ограничено. Из-за этого больше десяти автобусов изменили маршруты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029016-probitye-kolesa-i-pognutye-diski-zhiteli-uralska-vinyat-v-etom-rekonstruktsiyu-dorogi/