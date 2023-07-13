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Почему мопедистам не запрещают ездить по тротуарам в Алматы, объяснил Досаев

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Синий мопед стоит на дороге
Мопед. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Бостандыкского района Алматы во время встречи с акимом города Ерболатом Досаевым поинтересовались, почему мопедистам не запретят ездить по тротуарам южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Бостандыкского района пожаловалась на то, что водители мопедов игнорируют просьбы жителей съехать с тротуара. Таким образом, они представляют опасность для всех пешеходов. В том числе, и для детей. Алматинка спросила акима, можно ли ограничить движение мопедов по тротуарам города так, как это уже сделано на Арбате.

Ерболат Досаев отметил, что данный вопрос должен решаться в рамках законодательства, а на это требуется время.

"Вопрос по электросамокатам законодательно урегулировали. Закон уже принят и вступил в действие. Сейчас готовится следующий пакет изменений, связанный с мопедами, электромопедами и транспортными средствами с двигателями до 50 куб.см.

Как только будет принято данное законодательство, у полиции появится возможность запрещать движение по тротуарам", — сказал аким Алматы.

Что касается Арбата, то Досаев отметил, что по этой улице в принципе запрещен проезд. Однако постоянно поступают жалобы о том, что водители электросамокатов и мопедов нарушают правило и проезжают по Арбату. Прежде всего, это делают доставщики еды, которые, по словам акима Алматы, "готовы нарушить любые правила, чтобы успеть выполнить заказ".

В конце июне президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, вводящий жесткие ограничения для самоткатчиков.

С предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Кроме того, жителям Алматы запретили кататься на прокатных самокатах в нескольких парках и скверах города. Тем временем в Алматы за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028465-pochemu-mopedistam-ne-zapreschayut-ezdit-po-trotuaram-v-almaty-obyasnil-dosaev/

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