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Прием заявок на получение образовательных грантов стартовал в Казахстане

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Мужчина подписывает документы
Подпись документов. Иллюстративное фото: piranka / Getty Images

Сегодня в Казахстане стартовал прием документов для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится неделю, сообщается в официальном Telegram-канале Миннауки и высшего образования.

"Сегодня по всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как онлайн, так и офлайн", – говорится в сообщении министерства.

Прием документов поступающих будет осуществляться онлайн через eGov и офлайн через приемные комиссии университетов – в последнем случае подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

Помимо этого будет функционировать виртуальная приемная комиссия университетов.

Ранее вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев сообщал, что в этом году для обучения на бакалавриате выделили 73 тысячи грантов.

"В этом году для обучения на бакалавриате выделено 73 тыс. грантов. По поручению главы государства 60% всех грантов выделено на инженерно-технические специальности.

Для поступающих по программе "Серпін" выделено 3 653 гранта. Кроме того, 5000 грантов были выделены для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов", – отметил Куаныш Ергалиев.

Напомним, в этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля. Тестирование сдали 162 тысячи абитуриентов, из них пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч.

Кроме того, за период ЕНТ возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека, еще 312 человек удалили из аудиторий с аннулированием результатов за нарушение правил.

При этом у некоторых абитуриентов изъяли скрытые камеры, микронаушники, смартфоны и другие запрещенные предметы.

Всего на тестировании было 120 тестовых заданий, на них давалось 4 часа или 240 минут.

Недавно глава Наццентра тестирования рассказал о самых необычных способах списывания на ЕНТ, а также объяснил, что стало с теми, кто передал знакомым или опубликовал вопросы тестирования в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028451-priem-zayavok-na-poluchenie-obrazovatelnyh-grantov-startoval-v-kazahstane/

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