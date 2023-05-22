Какие изменения внесли в ЕНТ в 2023 году, рассказали в Миннауки и высшего образования

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В Казахстане продолжается прохождение основного ЕНТ-2023 – оно стартовало 18 мая и продлится до 5 июля. В МНВО на брифинге в СЦК напомнили правила сдачи ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

На сдачу ЕНТ в 2023 году подали заявки более 166 тысяч абитуриентов, которым дается две официальные попытки сдачи тестирования.

"По решению Министерства науки и высшего образования РК, в 2023 году всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с наилучшим результатом. В этом году данная норма была законодательно закреплена. При этом не допускается изменение комбинаций профильных предметов при втором ЕНТ", – сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

Формат сдачи ЕНТ и баллы

По его словам, формат сдачи ЕНТ в 2023 году и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий: по истории Казахстана – 20, по грамотности чтения – 15, по математической грамотности – 15 и по 35 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Пороговые баллы остались без изменений. Для поступления на:

"Право" и "Педагогические науки" нужно набрать не менее 75 баллов;

"Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов;

При этом для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

Гранты

По данным Министерства науки и высшего образования, общее количество выделенных образовательных грантов в Казахстане составило 88 тысяч.

Из них: для обучения на бакалавриате выделено 73 тысячи грантов, на магистратуру – 13 тысяч, на докторантуру – 1890 грантов.

"Мы также планируем провести прием документов на грант с 13 по 20 июля, а разместить список обладателей грантов до 10 августа. Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа", – сообщил Ергалиев.

Напомним, в начале года в Казахстане прошло январское ЕНТ, которое продлилось до 10 февраля. В нем приняли участие:

студенты, обучающиеся в вузе и желающие перевестись из творческих групп образовательных программ на другие направления подготовки; студенты, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе; выпускники школ для поступления в вуз на платной основе.

В конце апреля в правила проведения ЕНТ внесли изменения. Одно из новых правил: дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов, могут дополнительно указать на необходимость предоставления помощника, не являющимся учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ.

С 28 апреля в стране стартовал прием заявлений на основное ЕНТ. В связи с этим глава НЦТ обратился к тестируемым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021588-kak-budut-sdavat-ent-v-etom-godu-rasskazali-v-minnauki-i-vysshego-obrazovaniya/