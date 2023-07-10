ЕНТ-2023: Самые необычные способы списывания озвучил глава Центра тестирования

ЕНТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев на брифинге СЦК рассказал, как абитуриенты пытались списывать во время сдачи ЕНТ в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили главу НЦТ назвать самые интересные случаи списывания во время ЕНТ в этом году.

"Самый в этом году креативный подход к списыванию был у ученика, который пронес с собой смартфон: он сделал надрез в своем пиджаке, сделал как бы окошко, и через него он старался, приоткрывая свой пиджак и закрывая его, (списать – прим. ред.). Но это, конечно, через ситуационный центр мы обнаружили, и результаты были аннулированы", – рассказал Руслан Емелбаев.

Он также добавил, что детям, если есть проблемы со здоровьем, разрешается проносить с собой какие-то витамины или лекарства.

Этим, по его словам, тестируемые также решили воспользоваться.

"У нас был факт, когда один ученик прямо на витаминке написал полностью какие-то формулы. Были даже ручки специальные. Из-за этого мы в этом году хотим принять решение, чтобы в следующем году во время проведения ЕНТ и даже ручки, чтобы выдавать в аудитории. В этом году мы разрешаем ученикам, каждому, проносить с собой свою ручку, но в этом году мы увидели, что были факты, когда они ручку использовали, прятали туда шпаргалки свои, и эти факты мы учтем и принимаем такие решения", – заверил глава Наццентра тестирования.

В целом, по словам Емелбаева, в последние годы количество запрещенных предметов на ЕНТ и выявленных нарушений уменьшилось.

Кроме того, сегодня были озвучены итоги ЕНТ этого года. Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев сообщил, что пороговый балл ЕНТ набрали 135 тысяч из 162 тысяч абитуриентов, что составляет около 83% от общего количества.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 402 человека. Еще 312 человек были удалены из аудитории с аннулированием результатов теста за нарушение правил.

В этом году Единое национальное тестирование в Казахстане стартовало 18 мая и завершилось 5 июля.

После завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Напомним, что Единое национальное тестирование (ЕНТ) – это одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организации высшего и (или) послевузовского образования. Такое определение приводится на официальном сайте Национального центра тестирования.

ЕНТ проводится для:

обучающихся выпускных 11(12) классов организаций среднего образования для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе, не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ВУЗ на платной основе в календарном году;

обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028038-ent-2023-samye-neobychnye-sposoby-spisyvaniya-ozvuchil-glava-tsentra-testirovaniya/