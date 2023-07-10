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"Слив" вопросов на ЕНТ: в Центре тестирования рассказали о последствиях для абитуриентов

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Заполнение листа с тестами
ЕНТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал, что стало с теми, кто передал знакомым или опубликовал вопросы ЕНТ в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Емелбаев признал, что были факты "слива" вопросов ЕНТ в этом году.

"Были зафиксированы факты в этом году во время сдачи ЕНТ, когда абитуриенты пронесли смартфон, сфотографировали и передали эти вопросы своим знакомым, и те каналы, которые опубликовали через мессенджеры, но эти вопросы были исключены из базы.

Соответственно, результаты этих абитуриентов были аннулированы, так как вопросы ЕНТ и их распространение, вынос материалов запрещены", – заявил спикер.

По его словам, проделана большая работа и по Telegram-каналам.

"Некоторые каналы были закрыты, а некоторые полностью удалили те материалы, которые, скажем так, по ошибке они опубликовали... Некоторые каналы, чтобы набрать аудиторию, публикуют вопросы пробного ЕНТ или те вопросы, которые не имеют отношение к ЕНТ.

Мы по этим каналам работали и передали в правоохранительные органы, которые будут этими вопросами заниматься... Те каналы, которые опубликовали эти вопросы, или те каналы, которые вводили в заблуждение якобы настоящими вопросами", – резюмировал глава Национального центра тестирования.

Также сегодня глава НЦТ рассказал о самых необычных способах списывания на ЕНТ в этом году. К слову, по его словам, более 700 абитуриентов выгнали с теста за попытку использования смартфонов и шпаргалок.

Напомним, что ранее в Наццентре тестирования предупреждали, что до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Напомним, в этом году ЕНТ стартовало 18 мая и завершилось 5 июля. Формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не менялись. Количество предметов было прежним – три обязательных и два на выбор. Максимальное количество баллов – 140, а общее время тестирования составляло 4 часа или 240 минут. Всего в ЕНТ было 120 тестовых заданий.

Кроме того, абитуриенты были заранее предупреждены, что на тестирование запрещалось приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028041-sliv-voprosov-na-ent-v-tsentre-testirovaniya-rasskazali-o-posledstviyah-dlya-abiturientov/

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