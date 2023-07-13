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"Крестовый поход за водой": жителей оставшегося без воды ЖК в Астане призвали не нарушать порядок (видео)

Опубликовано:

Астанчане идут за водой
Астанчане идут за водой. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Вчера, 12 июля, жители нескольких домов на левобережья столицы остались без воды - кадры "крестового похода за водой" появились в соцсетях. В акимате района Нура прокомментировали ситуацию.

Соответствующий пост с видеороликом опубликовал Telegram-канал Astanovka98. На кадрах видна колонна людей в сопровождении полицейского.

"На "крестовый поход" за водой вышли жители ЖК "Будапешт" в Астане... Соседний дом подключился к насосу ЖК – и насос сгорел. Без воды остались шесть домов", - говорится в подписи к посту.

Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура столицы - комментарий появился под публикацией.

Как сообщили в ведомстве, во время строительных работ в одном из ЖК компания Galamat group повредила кабели, питавшие насос водоснабжения ЖК "Будапешт". В результате этого подача воды в жилой комплекс была приостановлена.

Отмечается, что аким района, сотрудники районного аппарата и начальник участка компании Galamat group встретились с жителями района, чтобы объяснить ситуацию.

"Сейчас ТОО "Galamat group” проводит ремонтные работы вместе с "Астана Су Арнасы" и "Астана-РЭК", чтобы как можно скорее наладить работу водоснабжения и дать воду в дома жителей.

Призываем жителей данного дома не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении районного акимата.

Напомним, несколько дней назад президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Токаев поручил также решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Жениса Касымбека.

Кроме того, президент заявил, что, если сейчас руководство акимата столицы уйдет в отпуск, он воспримет это как саботаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028437-krestovyy-pohod-za-vodoy-zhiteley-ostavshegosya-bez-vody-zhk-v-astane-prizvali-ne-narushat-poryadok-video/

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