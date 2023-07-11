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Еще один проспект частично перекроют в Астане

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Ремонтные работы на дороге
Дорожный знак. Фото: pixabay.com

В Астане в связи с ремонтом дорожного полотна будет частично перекрыт проспект Кабанбай батыра, передает официальный сайт столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в ведомстве, по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Астаны в связи со средним ремонтом дорожного полотна будет перекрыт участок проспекта Кабанбай батыра – от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.

Проезд будет ограничен по данному направлению с 12 по 15 июля текущего года.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои изменения за причинённое неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в управлении.

Напомним, с 14 по 16 июля в Астане полностью перекроют движение для транспорта на участке улицы Кенесары от улицы Янушкевича до улицы Брусиловского, а 11 июля по улице Московская – на участке от улицы Бекетай до улицы Потанина

С 10 июля по 15 августа будет закрыт участок улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств для подготовки территории строительства линии LRT.

В международном аэропорту Астаны также планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

Кроме того, в Астане из-за ремонта дорожного полотна с 11 по 17 июля ограничат проезд автотранспорта по участку проспекта Мангилик Ел, улицы Арай и моста "Тулпар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028264-esche-odin-prospekt-chastichno-perekroyut-v-astane/

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