О скором начале ремонта в аэропорту Астаны предупредили пассажиров

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ежегодный текущий ремонт взлетно-посадочной полосы планируют провести в Международном аэропорту Астаны с 15 июля по 8 августа (с 11:00 до 18:00).

"Если вы планируете поездку с 15 июля по 8 августа, просим прибыть в аэропорт пораньше и пройти регистрацию заранее, так как в зависимости от частоты рейсов может быть скопление пассажиров", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, пассажиров просят учитывать период проведения работ при покупке билета.

"Необходимо отметить, что сроки проведения ремонта уже согласованы с отечественными авиакомпаниями и обусловлены мировой практикой обеспечения полетов", – рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Так, по плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Ранее в пресс-службе аэропорта столицы сообщили об изменениях в расписании полетов из-за вышеупомянутого ремонта.

А в МИИР предупреждали, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны находится в критическом состоянии. Она была введена в эксплуатацию 20 лет назад и до этого момента проводится лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

На официальном сайте воздушной гавани столицы говорится, что Международный аэропорт Астаны является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года. 1 декабря 2021 года аэропорт отмечал свое 90-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027126-o-skorom-nachale-remonta-v-aeroportu-astany-predupredili-passazhirov/