Еще одну улицу закроют для ремонта в Астане на три дня

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие дни в столице будет частично перекрыта улица Кенесары для ремонта дорожного полотна. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт дорожного полотна по улице Кенесары.

Работы проводятся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города для обеспечения безопасности дорожного движения.

"В связи с проведением среднего ремонта с 14 по 16 июля полностью перекроют движение для автотранспортных средств на участке улицы Кенесары от улицы А.Янушкевича до улицы Е.Брусиловского", – говорится в сообщении.

При этом жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок и заторов на дорогах.

Напомним, что в Астане 10 и 11 июля по улице Московская – на участке от улицы Бекетай до улицы Г.Потанина – полностью перекрыто движение из-за среднего ремонта дорожного полотна. В связи с этим были изменены схемы движения двух автобусных маршрутов.

Кроме того, астанчан предупреждали, что на участках улиц Габдуллина и Иманбаевой тоже введены ограничения из-за ремонтных работ.

В международном аэропорту Астаны также планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

Также сегодня стало известно, что участок улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств будет закрыт с 10 июля по 15 августа для подготовки территории строительства линии LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028094-esche-odnu-ulitsu-zakroyut-dlya-remonta-v-astane-na-tri-dnya/