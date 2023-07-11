Участки двух улиц и мост перекроют в Астане

Дорожные знаки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане из-за ремонта дорожного полотна на шесть дней ограничат проезд автотранспорта по участку проспекта Мангилик Ел, улицы Арай и моста "Тулпар", сообщает официальный сайт столичного акимата.

Как отметили в ведомстве, в столице продолжается средний ремонт дорожного полотна на определенных участках. В связи с этим с 11 по 17 июля будет закрыто движение по проспекту Мангилик Ел на участке от улицы А. Кекильбаева до улицы Хусейн бен Талал.

С 12 июля по 3 августа частично перекроют движение для автотранспортных средств на мосту "Тулпар".

С 11 по 20 июля будет закрыт участок улицы Арай от улицы Жауказын до улицы Космонавтов.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что с 14 по 16 июля в Астане полностью перекроют движение для транспорта на участке улицы Кенесары от улицы Янушкевича до улицы Брусиловского, а 11 июля по улице Московская – на участке от улицы Бекетай до улицы Потанина

Кроме того, с 10 июля по 15 августа будет закрыт участок улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств для подготовки территории строительства линии LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028117-uchastki-dvuh-ulits-i-most-perekroyut-v-astane/