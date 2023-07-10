Часть улицы Сыганак перекроют на месяц в Астане из-за строительства LRT

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице чуть больше месяца будет перекрыт участок улицы Сыганак для подготовки территории строительства линии LRT. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS.

Как сообщили представители City Transportation Systems, в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей вдоль улицы Сыганак в районе Дома министерств и ЦКЗ "Казахстан".

Из-за этого с 10 июля по 15 августа вводится частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Напомним, что в столице 10 и 11 июля по улице Московская – на участке от улицы Бекетай до улицы Г.Потанина – полностью перекрыто движение из-за среднего ремонта дорожного полотна. В связи с этим были изменены схемы движения двух автобусных маршрутов.

Кроме того, астанчан предупреждали, что на участках улиц Габдуллина и Иманбаевой тоже введены ограничения из-за ремонтных работ.

В международном аэропорту Астаны также планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028044-chast-ulitsy-syganak-perekroyut-na-mesyats-v-astane-iz-za-stroitelstva-lrt/