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Еще одну улицу перекроют в Астане из-за ремонта

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Заграждения и знаки ремонта на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Участок улицы Московская закроют на ремонт, в связи с этим вводятся ограничения на передвижение транспорта, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Как уточнили в ведомстве, ведется средний ремонт дорожного полотна по улице Московская на участке от улицы Бекетай до улицы Г.Потанина.

В связи с этим с 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Отметим, что ране астанчан предупреждали, что на участках улиц Габдуллина и Иманбаевой тоже введены ограничения из-за ремонтных работ.

Отметим, согласно классификации видов работ, средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027944-esche-odnu-ulitsu-perekroyut-v-astane-iz-za-remonta/

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