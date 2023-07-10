Автобусам по двум маршрутам временно изменили схемы движения в Астане

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане в связи с ремонтом дорог изменены схемы движения двух автобусных маршрутов, передает City Transportation Systems в своем официальном Instagram-аккаунте.

Сообщается, что до завершения ремонтных работ по улице Московской временно изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А.

Объезд будет осуществляться по проспектам Тлендиева и Богенбай батыра.

В CTS призвали гостей и жителей столицы заранее планировать маршрут.

С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже в "карусели".

Ранее в столичном акимате сообщали, что по улице Московская – на участке от улицы Бекетай до улицы Г.Потанина – ведется средний ремонт дорожного полотна. В связи с этим с 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Кроме того, астанчан предупреждали, что на участках улиц Габдуллина и Иманбаевой тоже введены ограничения из-за ремонтных работ.

В международном аэропорту Астаны также планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Он продлится до 8 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027997-avtobusy-po-dvum-marshrutam-vremenno-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/