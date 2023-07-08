По двум улицам ограничат проезд в Астане в следующие три дня

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В столице для проведения ремонта будет ограничено движение на участках улиц Габдуллина и Иманбаевой. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

По информации ведомства, в связи с проведением ремонтных работ 10 и 11 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы М.Габдуллина от улицы А.Иманова до переулка Речной.

Кроме того, 9 и 10 июля перекроют движение по улице Ш.Иманбаевой от улицы Кенесары до улицы Иманова.

Работы проводит столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города.

Как подчеркнули специалисты, эти работы необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Казахстане есть утвержденная Классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов. Согласно этому документу:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027902-po-dvum-ulitsam-ogranichat-proezd-v-astane-v-sleduyuschie-tri-dnya/