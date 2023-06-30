Более 600 абитуриентов за неделю лишили возможности сдать ЕНТ из-за шпаргалок

Тестирование. Иллюстративное фото: Prasit photo / Getty Images

В Казахстане завершилась шестая неделя основного ЕНТ-2023. Национальный центр тестирования в своем официальном Telegram-канале поделился промежуточными результатами.

Так, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали около 267 тысяч раз.

Из этого числа, как сообщается, 76% абитуриентов сдали на казахском языке, 24% – на русском, 0,1%– на английском языке.

При этом:

пороговый балл набрали около 79% абитуриентов;

средний балл составляет 70 баллов;

719 раз приняли участие абитуриенты с особыми образовательными потребностями

максимальный балл – 137.

В НЦТ отметили, что сотни абитуриентов лишились возможности сдать тестирование или были удалены из аудиторий.

"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 365 абитуриентов.

За нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 273 человек, их результаты аннулированы", – говорится в публикации.

Подставных лиц не выявили.

Кроме того, в НЦТ предупредили, что после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Также следует обратить внимание, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

ЕНТ-2023 в Казахстане

Единое национальное тестирование в Казахстане в 2023 году стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.

Как мы писали ранее, формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.

Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут. Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий:

по истории Казахстана – 20;

по грамотности чтения – 15;

по математической грамотности – 15;

по 35 заданий по двум профильным предметам.

По словам директора НЦТ Руслана Емелбаева, на ЕНТ запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.

"Вам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова", – добавил он.

По желанию выпускников будут предоставляться бумажные версии таблиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027003-bolee-600-abiturientov-za-nedelyu-lishili-vozmozhnosti-sdat-ent-iz-za-shpargalok/