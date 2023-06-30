Более 600 абитуриентов за неделю лишили возможности сдать ЕНТ из-за шпаргалок
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В Казахстане завершилась шестая неделя основного ЕНТ-2023. Национальный центр тестирования в своем официальном Telegram-канале поделился промежуточными результатами.
Так, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали около 267 тысяч раз.
Из этого числа, как сообщается, 76% абитуриентов сдали на казахском языке, 24% – на русском, 0,1%– на английском языке.
При этом:
- пороговый балл набрали около 79% абитуриентов;
- средний балл составляет 70 баллов;
- 719 раз приняли участие абитуриенты с особыми образовательными потребностями
- максимальный балл – 137.
В НЦТ отметили, что сотни абитуриентов лишились возможности сдать тестирование или были удалены из аудиторий.
"Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 365 абитуриентов.
За нарушение правил во время тестирования из аудиторий были удалены 273 человек, их результаты аннулированы", – говорится в публикации.
Подставных лиц не выявили.
Кроме того, в НЦТ предупредили, что после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. И в случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.
Также следует обратить внимание, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в Личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
ЕНТ-2023 в Казахстане
Единое национальное тестирование в Казахстане в 2023 году стартовало 18 мая и продлится до 5 июля.
Как мы писали ранее, формат сдачи ЕНТ и пороговые баллы не изменились. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор.
Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа или 240 минут. Всего в ЕНТ будет 120 тестовых заданий:
- по истории Казахстана – 20;
- по грамотности чтения – 15;
- по математической грамотности – 15;
- по 35 заданий по двум профильным предметам.
По словам директора НЦТ Руслана Емелбаева, на ЕНТ запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.
"Вам будет предоставлен электронный калькулятор на самом компьютере по математике, математической грамотности, физике, информатике, географии, биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова", – добавил он.
По желанию выпускников будут предоставляться бумажные версии таблиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027003-bolee-600-abiturientov-za-nedelyu-lishili-vozmozhnosti-sdat-ent-iz-za-shpargalok/