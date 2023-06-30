Об игравших в казино подчиненных высказался глава Минфина

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах парламента высказался об игравших в казино сотрудниках министерства, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали журналисты. Они поинтересовались, что он думает об игравших в казино сотрудниках министерства.

"В этой ситуации разбирается руководитель аппарата, он прямо отвечает за кадровые вопросы. Мы это будем рассматривать только в рамках законодательства. Всего, если не ошибаюсь, по 25 сотрудникам пришла такая информация", – сказал в ответ Ерулан Жамаубаев.

Он отметил, что по всем информацию проверят и примут соответствующие меры.

"Есть среди них и те, кто уже не работает, уволился по собственному желанию, и те, кто был привлечен к дисциплинарной ответственности. Поэтому с каждым сотрудником провели служебное расследование и проверки и только после этого приняли решение", – заверил глава Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026933-ob-igravshih-v-kazino-podchinennyh-vyskazalsya-glava-minfina/