"Каждому будет дана оценка": Ахметжанов о чиновниках, проигравших в казино миллионы тенге

Игральные фишки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах форума по противодействию торговле людьми высказался о казахстанских чиновниках, проигравших в казино миллионы тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце октября прокуратура Алматинской области выяснила, что 305 работников различных госорганов из нескольких регионов в период несения службы потратили на азартные игры 507 млн тенге. Среди чиновников оказались и сотрудники органов внутренних дел.

Журналисты попросили министра прокомментировать произошедшее.

"Идет расследование, идет проверка", — сказал коротко Марат Ахметжанов.

Он подтвердил, что среди чиновников-любителей азартных игр есть и сотрудники органов внутренних дел.

Министр ответил и на вопрос о возможном наказании для госслужащих.

"Это же моральный кодекс, этика госслужащих, в том числе сотрудников правоохранительных органов, каждому будет дана адекватная оценка. По этим лицам проводится расследование, некоторые, действительно, уже не работают. Будут выясняться все обстоятельства", — заявил он.

А на вопрос о том, откуда у госслужащих такие деньги, что они могут спокойно проиграть миллионы тенге в казино, Ахметжанов коротко ответил: "Сейчас идет проверка, выясним".

Между тем Агентство по делам госслужбы на своем официальном сайте также опубликовало комментарий по ситуации.

Сообщается, что сейчас проводятся проверочные мероприятия по данному вопросу. В случае выявления нарушений со стороны госслужащих будут приняты соответствующие меры.

"Требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих РК.

Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь, должны служить интересам народа и государства", — говорится в сообщении АДГС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995376-kazhdomu-budet-dana-otsenka-ahmetzhanov-o-chinovnikah-proigravshih-v-kazino-milliony-tenge/