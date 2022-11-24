Чиновники посещали казино: АФМ озвучило результаты служебного расследования
Опубликовано:
Директор департамента кадровой работы АФМ РК Нурлан Адалиев на брифинге в СЦК озвучил итоги служебного расследования по факту посещения их сотрудниками игорных заведений, передает корреспондент NUR.KZ.
Нурлан Адалиев сообщил, что было проведено расследование всеми госорганами, в том числе и АФМ.
"Действительно, был у нас ряд сотрудников отмечен. По данным фактам проведены служебные расследования. Действительно, 4 сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом.
По 2 сотрудникам факты подтвердились, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сообщил он.
Что касается остальных сотрудников, то, по его словам, на момент проверки они уже не работали в АФМ.
Напомним, ранее прокурорская проверка показала, что целый ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, а их затраты на такого рода развлечения, только по подтвержденным данным, составили более 500 млн тенге.
Позже заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов прокомментировал распространившуюся информацию о судьях, якобы игравших в казино.
Затем глава Министерства национальной экономики (МНЭ) РК Алибек Куантыров поделился своим мнением о том, откуда у чиновников миллионы тенге на казино.
А глава МВД РК пообещал дать правовую оценку по каждому случаю с сотрудниками правоохранительных органов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998812-afm-ozvuchilo-itogi-sluzhebnogo-rassledovaniya-o-poseschenii-sotrudnikami-vedomstva-kazino/