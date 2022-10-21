Информацию о судьях, игравших в казино, прокомментировали в Верховном суде Казахстана

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов на своей прокомментировал распространившуюся информацию о судьях, якобы игравших в казино.

Ранее в Сети появился документ за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова. В нем указывается, что 305 работников различных госорганов из нескольких регионов в период несения службы потратили на азартные игры 507 млн тенге. В том числе в документе указано, что данные заведения посещали сотрудники Верховного cуда.

Жумаксанов опроверг эти сведения.

"Касательно распространенного в соцсетях письма прокуратуры Алматинской области разъясняю следующее. Информация о посещении игорных заведений 7 представителями Верховного суда не соответствует действительности. Мы обратились в прокуратуру Алматинской области и попросили исправить эту ошибку. Еще раз хочу отметить, что ни судей Верховного суда, ни сотрудников аппарата Верховного суда в этом списке нет", - написал он.

Замглавы департамента рассказал, о каких судьях в документе надзорного органа идет речь, отметив, что в Казахстане в судебной системе работают 2 286 судей и 6 015 госслужащих.

"Речь идет о 3 судьях и 4 госслужащих регионов. По судьям. Один из них в 2020 году был уволен по отрицательным мотивам. Судебное жюри рекомендовало освободить и второго судью от занимаемой должности по другим основаниям. Третий судья в 2021 году по рекомендации Комиссии по качеству правосудия переведен из суда Алматы в районный суд сельской местности с наименьшей нагрузкой", - пояснил он.

Жумаксанов добавил, что материалы будут переданы на рассмотрение Комиссии по судейской этике.

"Налицо, что судебная система избавляется от случайных и недостойных судей", - подчеркнул он.

Также замглавы департамента прокомментировал ситуацию с 4 госслужащими, по его словам, один сотрудник из судебной системы уволился по собственному желанию в 2021 году, а в отношении остальных начаты служебные расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993678-informatsiyu-o-sudyah-igravshih-v-kazino-prokommentirovali-v-verhovnom-sude-kazahstana/