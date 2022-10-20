Более 500 млн тенге проиграли в казино казахстанские чиновники, выяснила прокуратура
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Прокурорская проверка показала, что целый ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, а их затраты на такого рода услуги несоизмеримы с реальным размером зарплаты. Правоохранители уже связались с руководством соответствующих госорганов.
Накануне в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появился документ за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова.
В нем указывается, что 305 работников различных госорганов из нескольких регионов в период несения службы потратили на азартные игры 507 млн тенге.
Также в документе присутствуют фамилии некоторых госслужащих, посещавших игорные заведения, с указанием проигранных ими сумм.
Подлинность документа подтвердили корреспонденту Sputnik Казахстан.
"Официальную публикацию по этому вопросу мы не делали. К нам начали обращаться и факт мы подтвердили, так как, действительно, эти нарушения были выявлены во время проверок казино и залов игровых автоматов.
Действительно, сейчас в различные госорганы направлены письма по указанным фактам. Каждое ведомство должно самостоятельно разобраться со своими работниками и, соответственно, уведомить нас о принятых мерах", – сообщил изданию пресс-секретарь Алматинской областной прокуратуры Максат Абиров.
В прокуратуре добавили, что затраты в казино оказались никак несоизмеримы с реальными зарплатами госслужащих.
Напомним, что казахстанские казино могут быть расположены лишь на побережье Капшагайского водохранилища (Алматинская область) и в Бурабайском районе (Акмолинская область). Об этом говорится в ст. 11 Закона РК "Об игорном бизнесе".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993664-bolee-500-mln-tenge-proigrali-v-kazino-kazahstanskie-chinovniki-vyyasnila-prokuratura/