Более 500 млн тенге проиграли в казино казахстанские чиновники, выяснила прокуратура

Стол в казино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокурорская проверка показала, что целый ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, а их затраты на такого рода услуги несоизмеримы с реальным размером зарплаты. Правоохранители уже связались с руководством соответствующих госорганов.

Накануне в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появился документ за подписью прокурора Алматинской области Берика Адамова.

В нем указывается, что 305 работников различных госорганов из нескольких регионов в период несения службы потратили на азартные игры 507 млн тенге.

Также в документе присутствуют фамилии некоторых госслужащих, посещавших игорные заведения, с указанием проигранных ими сумм.

Подлинность документа подтвердили корреспонденту Sputnik Казахстан.

"Официальную публикацию по этому вопросу мы не делали. К нам начали обращаться и факт мы подтвердили, так как, действительно, эти нарушения были выявлены во время проверок казино и залов игровых автоматов.

Действительно, сейчас в различные госорганы направлены письма по указанным фактам. Каждое ведомство должно самостоятельно разобраться со своими работниками и, соответственно, уведомить нас о принятых мерах", – сообщил изданию пресс-секретарь Алматинской областной прокуратуры Максат Абиров.

В прокуратуре добавили, что затраты в казино оказались никак несоизмеримы с реальными зарплатами госслужащих.

Напомним, что казахстанские казино могут быть расположены лишь на побережье Капшагайского водохранилища (Алматинская область) и в Бурабайском районе (Акмолинская область). Об этом говорится в ст. 11 Закона РК "Об игорном бизнесе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993664-bolee-500-mln-tenge-proigrali-v-kazino-kazahstanskie-chinovniki-vyyasnila-prokuratura/