"Тратят личные сбережения": глава МНЭ о том, откуда чиновники берут деньги на казино

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства национальной экономики (МНЭ) РК Алибек Куантыров в кулуарах кабинета министров поделился своим мнением о том, откуда у чиновников миллионы тенге, которые они могут легко проиграть в казино, сообщает корреспондент NUR.KZ.

По мнению министра, эти деньги человек мог взять как из собственных сбережений, так и одолжить у других.

"Значит они какие-то свои личные сбережения тратят. Если человек является лудоманом (человек с игровой зависимостью – прим. ред.), значит он, соответственно, может, помимо своих доходов и имеющихся средств, иметь какие-то другие доходы, искать, занимать. Ну как я могу здесь прокомментировать?" — сказал он, добавив, что здесь "все зависит от человека".

При этом он отметил, что такая ситуация касается не только госслужащих, но и любого гражданина, который увлекается азартными играми.

Ранее прокурорская проверка показала, что целый ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, а их затраты на такого рода развлечения, только по подтвержденным данным, составили более 500 млн тенге.

Позже заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов прокомментировал распространившуюся информацию о судьях, якобы игравших в казино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995217-tratyat-lichnye-sberezheniya-glava-mne-o-tom-otkuda-chinovniki-berut-dengi-na-kazino/