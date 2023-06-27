"Наш сахар дороже российского": подорожает ли сахар в Казахстане, ответили в кабмине

Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сегодня в кулуарах кабмина высказался о ситуации с сахаром в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, сахар в стране есть, однако это не исключает возможного повышения цен на него.

"Мы думаем над этим и пока принимаем решение. Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара.

Наш сахар дороже российского по производству, из тростника, к сожалению. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию не торпедировать, сохранять. Но в любом случае меры поддержки отечественных заводов сейчас прорабатываются.

Пока мы рассматриваем только вариант с субсидированием производителя, чтобы цены на сахар сильно не расслабились. И чтобы по населению это не било", – отметил министр.

В целом, по его словам, сейчас ситуация очень выгодная – сахар дешевый.

"Но заводы наши работают на склады, не могут продать. Потому что себестоимость производства очень дорогая, поскольку очень сильно на биржах подорожал сахар-сырец. Рисков дефицита сахара нет, а вопросы подорожания мы рассматриваем", – резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, ситуация с дефицитом сахара обострилась весной 2022 года, когда из-за низких объемов собственного производства и прекращения импорта из России – основного поставщика сахара в Казахстан – жители страны, помимо роста цен, также столкнулись и с дефицитом готового продукта.

Это привело лишь к дальнейшему росту цен, и его не остановил даже запрет на вывоз сахара из страны.

В этой связи правительство предприняло некоторые шаги для стабилизации ситуации – например, премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений для решения вопроса с дефицитом сахара в стране.

Помимо этого, планами по развитию сахарной отрасли в стране поделились и в Министерстве сельского хозяйства. Как отмечал вице-министр Абулхаир Тамабек, уже разработан комплексный план до 2026 года, который предусматривает расширение посевных площадей сахарной свеклы, строительство нового сахарного завода, а также техническое перевооружение существующих предприятий по переработке.

Другим способом положительно повлиять на ситуацию является снижение с 1 января 2023 года НДС для сахаропроизводителей до 70%. Как отмечает вице-министр, по плану предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026543-nash-sahar-dorozhe-rossiyskogo-podorozhaet-li-sahar-v-kazahstane-otvetili-v-kabmine/