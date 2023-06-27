Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Наш сахар дороже российского": подорожает ли сахар в Казахстане, ответили в кабмине

Опубликовано:

Деньги и сахар-рафинад
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сегодня в кулуарах кабмина высказался о ситуации с сахаром в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, сахар в стране есть, однако это не исключает возможного повышения цен на него.

"Мы думаем над этим и пока принимаем решение. Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара.

Наш сахар дороже российского по производству, из тростника, к сожалению. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию не торпедировать, сохранять. Но в любом случае меры поддержки отечественных заводов сейчас прорабатываются.

Пока мы рассматриваем только вариант с субсидированием производителя, чтобы цены на сахар сильно не расслабились. И чтобы по населению это не било", отметил министр.

В целом, по его словам, сейчас ситуация очень выгодная – сахар дешевый.

"Но заводы наши работают на склады, не могут продать. Потому что себестоимость производства очень дорогая, поскольку очень сильно на биржах подорожал сахар-сырец. Рисков дефицита сахара нет, а вопросы подорожания мы рассматриваем", резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, ситуация с дефицитом сахара обострилась весной 2022 года, когда из-за низких объемов собственного производства и прекращения импорта из России – основного поставщика сахара в Казахстан – жители страны, помимо роста цен, также столкнулись и с дефицитом готового продукта.

Это привело лишь к дальнейшему росту цен, и его не остановил даже запрет на вывоз сахара из страны.

В этой связи правительство предприняло некоторые шаги для стабилизации ситуации – например, премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений для решения вопроса с дефицитом сахара в стране.

Помимо этого, планами по развитию сахарной отрасли в стране поделились и в Министерстве сельского хозяйства. Как отмечал вице-министр Абулхаир Тамабек, уже разработан комплексный план до 2026 года, который предусматривает расширение посевных площадей сахарной свеклы, строительство нового сахарного завода, а также техническое перевооружение существующих предприятий по переработке.

Другим способом положительно повлиять на ситуацию является снижение с 1 января 2023 года НДС для сахаропроизводителей до 70%. Как отмечает вице-министр, по плану предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026543-nash-sahar-dorozhe-rossiyskogo-podorozhaet-li-sahar-v-kazahstane-otvetili-v-kabmine/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.