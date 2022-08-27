Минимальные цены и новый завод: как будут бороться с дефицитом сахара в Казахстане

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На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений для решения вопроса с дефицитом сахара в стране. В их числе установление минимальных розничных цен на сахар, а также строительство сахарного завода, передает корреспондент NUR.KZ.

"Текущая ситуация показала ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь, по сахару. Мы видим многочисленные жалобы населения на дефицит сахара и его высокую цену.

Главой государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром. Уже разработан комплексный план по развитию данной отрасли", - заявил Смаилов.

Премьер добавил, что главное сейчас – обеспечить казахстанские сахарные заводы местным сырьем, поэтому посевные площади сахарной свеклы увеличат более чем в 3 раза.

Минсельхозу, Минторговли и холдингу «Байтерек» Смаилов поручил решить вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и для пополнения средств для закупа сырья. Также для заводов он поручил установить обязательства по недопущению скачков цен на сахар.

Минсельхозу, акимату Павлодарской области и холдингу «Байтерек» премьер также поручил расширить объемы производства сахарной свеклы и проработать вопрос строительства нового сахарного завода.

Минторговли глава кабмина поручил проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

Между тем в министерстве сельского хозяйства отметили: в Казахстане при потреблении сахара в объеме 532 тыс. тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами – 35%, импорта сахара – 58%.

При этом рентабельность выращивания картофеля и кукурузы в разы выше сахарной свеклы.

"В стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли - это наличие орошаемых земель, большая емкость внутреннего рынка, незагруженные мощности 4 действующих заводов, способных обеспечить потребность внутреннего рынка, рабочая сила.

Однако ввиду высокого износа технологических оборудований, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных заводов остается на низком уровне", - сообщил вице-министр МСХ Абулхаир Тамабек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985144-minimalnye-tseny-i-novyy-zavod-chto-sobirayutsya-delat-s-defitsitom-sahara-v-kazahstane/