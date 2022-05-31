Глава Минторговли назвал причину появления дефицита сахара в Казахстане

Бахыт Султанов. Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов ответил на вопрос жителя столицы о том, почему в магазинах города нет сахара. Ответ министра размещен в его личном блоге на портале "Открытого диалога".

"Уважаемый Бақыт Тұрлыханұлы! Почему у нас в столице нет сахара? Каждый день ходим в "Шапагат", где продают социально значимые товары, каждый день ответ – нет сахара, когда будет – не знаем. Объездили все оптовые склады и торговые центры – сахара нет", – написал один из пользователей.

Султанов ответил, что "дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара".

"В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тыс. тонн до 31 августа 2022 года", – сообщил министр.

Тем не менее, он напомнил, что сейчас на железнодорожных путях по территории Республики Казахстан перемещаются 152 вагона с сахаром, которые перевозят более 10 тыс. тонн продукта. Из них 58 вагонов уже находятся на месте под выгрузкой, а прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение недели.

"Также 27 мая текущего года в город Нур-Султан поступили 2 вагона сахара (около 130 тонн) из АО "НК "Продкорпорация", которая поставила сахар из Индии", – отметил чиновник.

Кроме того, он добавил, что по Казахстану перемещаются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, который предназначен для переработки на сахарных заводах.

"30 мая текущего года сахар поступил в город Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день (появится – прим.ред.) в наличии на полках", – подчеркнул Бахыт Султанов.

Напомним, что жители Нур-Султана пожаловались на дефицит и резкое подорожание сахара.

Тем не менее в пятницу, 27 мая, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили о том, что на сегодняшний день в стране нет дефицита сахара, а его производство осуществляется бесперебойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971809-bahyt-sultanov-nazval-prichinu-poyavleniya-defitsita-sahara-v-kazahstane/