Не решаются даже стирать: жители Текели пожаловались на грязную воду из крана

Женщина набирает воду. Кадр из видео: КТК

Жители Текели в Жетысуской области остались без питьевой воды. По их словам, из крана течет грязная жидкость с песком, глиной и мусором из местной реки, передает сайт телеканала КТК.

Люди уверяют, что вода настолько грязная, что долго не выдерживают даже дорогие фильтры. Местные не решаются даже стирать вещи в этой воде - портится одежда.

"Много вещей, к сожалению, испорчено. Выкинули очень много, раздали. Чтобы пить, готовить как-то, мы установили фильтр. Обошелся он нам в 100 тысяч. Проработал полгода, не выдержал такой грязи, такой грязной воды. Ремонт провели – отдали еще 40 тысяч. Вот не знаю, на сколько его хватит. Это у нас вот есть на это возможность, это хорошо. А у кого-то ее нет!" - возмутилась она.

Женщина даже показала рубашку сына корреспондентам, на которой, по ее словам, появились пятна после стирки.

Большему количеству местных жителей фильтры не по карману - потому многие за чистой питьевой водой ходят к родникам. Кипятить воду из крана с глиной и песком, по их словам, нет смысла.

Чиновники объясняют, сейчас воду для населения берут из местной реки Кора. По их словам, весной и летом из-за таяния снега в горах она очень грязная.

Старые очистные сооружения уже давно вышли из строя. Исправить ситуацию должны новые источники - местны власти обещают в будущем брать чистейшую воду из скважин.

"У нас пробурены четыре скважины. С четырех скважин мы… из трех скважин мы на сегодняшний день тянем воду в город. Протяженность проекта 15 километров. На сегодняшний день работы выполнены, протянули 10 километров водопровода. Ведутся работы. Значит, у нас два резервуара по 3 тысячи кубов. Это 6 тысяч кубов. Резервуар – строительство идет параллельно. Проект стоит 994 миллиона", - заявил глава отдела ЖКХ Галым Кызылбаев.

Завершить проект пообещали к октябрю текущего года.

Источник: КТК.

Отметим, что проблемы с водой казахстанцы испытывают не только в регионах, но и в столице. Астанчане столкнулись с дефицитом воды в этом году.

Дефицит воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в столице в конце марта текущего года. Это связали с ростом населения и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции. Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году. При этом в Министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Позже аким Астаны опубликовал видеообращение к жителям города и пообещал, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.

10 июня Касымбек сообщил, что давление воды было увеличено в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025835-ne-reshayutsya-dazhe-stirat-zhiteli-tekeli-pozhalovalis-na-gryaznuyu-vodu-iz-krana/