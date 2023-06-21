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Нарушения на 23 млрд тенге выявили аудиторы в сфере теплоснабжения Казахстана

Опубликовано:

ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании мажилиса озвучила итоги аудита сферы теплоснабжения, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Годунова напомнила, что Высшей аудиторской палатой совместно с ревизионными комиссиями проведен госаудит эффективности управления в сфере теплоснабжения.

Аудит, по ее словам, проводился в 47 госучреждениях и 44 субъектах естественных монополий.

"Проверена эффективность использования свыше 140 млрд тенге бюджетных средств и 480 млрд тенге активов. По результатам выявлены финансовые нарушения на 23 млрд тенге, в том числе по бюджетным средствам на 6 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 37 млрд тенге, экономические потери и упущенная выгода на 117 млрд тенге", - заявила она.

В целом на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения в период с 2020 по 2022 год, по данным Натальи Годуновой, было направлено 250 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 84 млрд тенге.

"Сегодня для всех очевидно, что слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы. Об этом свидетельствует высокая степень износа основного оборудования ТЭЦ - в среднем по стране 66%, износ тепловых сетей - 54%. Из общего количества ТЭЦ 76% - со сроком службы более 50 лет, 24% - более 30 лет. Средний срок службы ТЭЦ составляет 61 год", - отметила глава ВАП.

Как итог, добавила она, ежегодно растет количество аварийных остановок. Только в 2021 году по сравнению с 2020 годом их число возросло на 22%.

Наблюдается также высокий уровень выбросов и потерь тепла - от 18 до 42% на этапе транспортировки и распределения тепла.

Напомним, что в марте этого года Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году, в частности о проведении аудита теплоэнергетического комплекса РК.

Отметим, что огромный резонанс в обществе вызвали ЧП на ТЭЦ Экибастуза.

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

Режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.

Между тем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла нештатная ситуация на ТЭЦ.

Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025705-narusheniya-na-23-mlrd-tenge-vyyavili-auditory-v-sfere-teplosnabzheniya-kazahstana/

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