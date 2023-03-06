Годунова рассказала Токаеву о планах по аудиту теплоэнергетического комплекса Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2022 год.

Всего за отчетный период проведено 20 аудиторских мероприятий на 124 объектах с охватом порядка 5 трлн тенге бюджетных средств.

Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева о запланированных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятиях высшего органа аудита в текущем году.

В их числе аудиты в теплоэнергетическом комплексе, а также в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения и другие.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшей трансформации Высшей аудиторской палаты и развитию системы государственного аудита.

Отметим, что согласно официальному сайту Высшей аудиторской палаты, данное ведомство осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011888-godunova-rasskazala-tokaevu-o-planah-po-auditu-teploenergeticheskogo-kompleksa-kazahstana/