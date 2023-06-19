"Мы серьезно разбираемся": Минторговли о проверках на рынке "Алтын орда"

Рынок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев сегодня на правчасе в мажилисе рассказал о планах по повышению прозрачности рынков трех мегаполисов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев признал, что есть серьезные вопросы по рынкам в стране.

"Есть вопросы по рынкам. Вы знаете, уважаемые депутаты, мы сейчас по "Алтын орде" очень серьезно разбираемся. Мониторинговая группа, Генпрокуратура, МВД. С каждым рынком мы аналогичную работу будем проводить", – заявил он.

По его словам, в Алматы насчитывается 26 рынков и все они вовлечены в план работы по модернизации.

"Речь идет о том, чтобы на этих рынках были созданы условия. В том числе контрольно-кассовые аппараты, соблюдение договоров аренды, исключение дополнительных взиманий, начиная от въезда на стоянку, заканчивая выдачей разных справок.

По Шымкенту есть тоже понимание по рынкам. Там есть ряд рынков, которые не соответствуют требованиям. По ним есть даты и четкие мероприятия по приведению в соответствие", – заявил спикер.

Вице-министр добавил, что рынки Алматы, Астаны и Шымкента должны быть полностью модернизированы.

"До конца года. Дорожная карта выполнена, мы мониторим исполнение. Не выполнившие требования рынки будут ликвидированы", – заверил вице-министр торговли.

Позже в кулуарах мажилиса он пояснил требования касательно рынков.

"Если будут жалобы, проверка неизбежна. Поэтому, чтобы идти и "кошмарить" рынки, заставлять их закрываться, такой задачи не стоит. Задача стоит многолетняя – давали 10 лет, чтобы прошла модернизация, чтобы рынки дооснастились.

Чтобы вы, идя на рынок, – мы же все покупатели – пришли не в грязь, не на улицу, а в нормальное крытое помещение. И чтобы могли приобрести товары по тем ценам, которые соответствуют требованию законодательства по предельной надбавке. СЗПТ – 15% надбавка", – пояснил он.

Ранее Минторговли и интеграции сообщило, что к ним поступило более 200 жалоб на работу рынка "Алтын орда".

По данным ведомства, основной объем жалоб связан с:

действиями администрации рынка и контролем за сбором средств за арендные места с арендаторов и торговцев;

санитарным состоянием рынка;

нехваткой контрольных весов и кассовых аппаратов;

отсутствием в павильонах вентиляции и кондиционеров;

незаконной торговли на пешеходном мосту.

Проверкой занялась специальная мобильная группа.

Добавим, что в феврале прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности "Алтын Орды", дав на это два месяца.

В конце апреля 2022 года в акимате Алматинской области заявили, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на этом рынке, включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

В мае этого же года Комитет госдоходов МФ РК провел контрольные мероприятия в отношении рынка. В результате проверки в бюджет было уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

В начале этого месяца в СМИ появилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Позже стало известно, что на рынке начали круглосуточное дежурство представители правоохранительных и госорганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025380-my-serezno-razbiraemsya-mintorgovli-o-proverkah-na-rynke-altyn-orda/