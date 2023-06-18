Нелегальные поборы и проблемы с санитарией: более 200 жалоб поступило на работу "Алтын орды"

Рынок "Алтын орда". Фото: gov.kz

В Министерство торговли и интеграции поступило более 200 жалоб на работу рынка "Алтын орда". Сейчас их проверяет специальная мобильная группа, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным МТИ, основной объем жалоб связан с:

действиями администрации рынка и контролем за сбором средств за арендные места с арендаторов и торговцев;

санитарным состоянием рынка;

нехваткой контрольных весов и кассовых аппаратов;

отсутствием в павильонах вентиляции и кондиционеров;

незаконной торговли на пешеходном мосту.

"Все поступившие обращения изучаются Комитетом торговли МТИ, и по каждому проводится соответствующая работа совместно с мобильной группой, в которую вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ, акимата Алматинской области", – говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова, за короткое время с момента создания мобильная группа провела обход рынка, во время которого были выслушаны арендаторы, торговцы, покупатели, удалось ознакомиться с ценами и ценообразованием на продукты питания, овощи и фрукты.

Он отметил, что на территории рынка уже установлены 15 дополнительных контрольных весов. В павильонах рынка в течение месяца будет установлено 9 кондиционеров.

"Администрации рынка "Алтын орда" предстоит устранить и другие выявленные недостатки. В первую очередь, необходима установка "умных" шлагбаумов, которые позволят убрать непонятные поборы на въездах на территорию рынка.

Во-вторых, устранить нелегальные поборы на самом рынке, поскольку все денежные средства будут приниматься посредством расчетно-кассовых аппаратов.

Кроме того, в адрес администрации рынка внесено представление о необходимости решить вопрос отделения зоны водителей от пешеходов, в том числе – продумать пешеходные переходы. Также были даны рекомендации по улучшению санитарного состояния рынка. Санитарные работы будут проводиться зонально, чтобы торговля не останавливалась, в течение месяца", – заявил он.

Напомним, в феврале прошлого года президент Казахстана поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

"Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов", – подчеркивал глава государства.

Позже аким Алматинской области сообщил, что подведены предварительные итоги проверок. Глава региона заявил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на "Алтын Орде", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Кроме того, в Комитете госдоходов заявляли, что после проверок в бюджет были уплачены налоги на сумму 1,5 млрд тенге.

Позже на рынке "Алтын Орда" начала круглосуточное дежурство мобильная группа, в которую вошли представители правоохранительных и государственных органов.

Также в начале июня в СМИ появилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025264-nelegalnye-pobory-i-problemy-s-sanitariey-bolee-200-zhalob-postupilo-na-rabotu-altyn-ordy/