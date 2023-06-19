Топ-5 туристических городов Казахстана назвали в Минкультуры

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пятерку лучших туристических городов Казахстана сегодня назвали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент NUR.KZ.

На пятом месте оказался город Актау. С января по апрель этого года его посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20%.

Следом, на четвертом месте, идет Атырау. За первые четыре месяца текущего года город посетили 305 460 человек.

На третьей позиции стоит Шымкент. В период с января по апрель этот город посетили 346 280 человек.

Столица Казахстана занимает второе место. За первые четыре месяца Астану посетили 951 750 человек. Сейчас возле города при поддержке Министерства культуры и спорта ведется строительство крупнейшего в стране музея под открытым небом.

И первое место досталось Алматы. Южную столицу Казахстана с января посетили 1 185 130 человек. В Алматы особенно часто останавливаются иностранные туристы.

По информации пресс-службы МКС РК, с января по апрель 3,5 млн человек в Казахстане путешествовали внутри страны. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что ведомство разработало и запустило несколько программ в целях стимулирования внутреннего туризма. Например, по программе Kids Go Free жители страны могут сэкономить до 30% при покупке туристического пакета у туроператоров.

Ранее в Министерстве культуры и спорта назвали самый популярный у иностранцев регион Казахстана.

Напомним, в октябре прошлого года в Минкультуры заявляли, что хотят внедрить кешбэк при покупке туров по Казахстану. Позже министр культуры и спорта РК Асхат Оралов разъяснил механизм получения такого кешбэка.

В январе вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев предложил разрешить акиматам строить инфраструктуру в нацпарках Казахстана. По его словам, таким образом можно повысить потенциал национальных парков в развитии туризма.

Также в Минкультуры заявляли, что с этого года для иностранных граждан будет введен туристский взнос в размере 5% от стоимости пребывания.

Однако в марте стало известно, что взнос сделают фиксированным. Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) для остальных регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025339-top-5-turisticheskih-gorodov-kazahstana-nazvali-v-minkultury/