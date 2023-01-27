Разрешить акиматам застраивать нацпарки в Казахстане предложили в Минкультуры

Чарынский каньон. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездной коллегии ведомства предложил дать акиматам возможность застраивать национальные природные парки туристической инфраструктурой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Еркинбаев заявил, что особый акцент ведомства направлен на развитие инвестиционного потенциала туризма.

"Министерством сформирован пул проектов. По итогам прошлого года было реализовано 138 проектов на сумму 40 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 115 проектов на 228 млрд тенге. Будет продолжена работа по их сопровождению", – заявил он.

Кроме того, вице-министр рассказал, как можно повысить потенциал национальных парков в развитии туризма. Для этого, в частности, предлагается разрешить акиматам застраивать нацпарки.

"Ввиду отсутствия законодательной компетенции у акиматов, просим поддержать закрепление компетенций регионов по развитию инфраструктуры туризма вне населенных пунктов и на территориях нацпарков.

Если говорить простыми словами, то ситуация такая: владелец нацпарка, балансодержатель –Минэкологии, – не строит инфраструктуру, потому что у них другие задачи – по сохранению биоразнообразия. Акимат не строит на территории нацпарков, потому что эта земля не принадлежит акимату. В связи с этим мы теряем большой потенциал наших нацпарков в развитии туризма", – объяснил он.

Напомним, что ранее в Минкультуры заявляли, что хотят внедрить кешбэк при покупке туров по Казахстану. Сегодня министр культуры и спорта РК Асхат Оралов разъяснил механизм получения такого кешбэка.

Национальные парки Казахстана

Добавим, что по данным Казахстанской энциклопедии, государственный национальный природный парк – это особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения.

Первый национальный парк в Казахстане – Баянаульский нацпарк – был основан в 1985 году. Основная идея создания национальных парков – сохранение уникальных уголков дикой природы при обеспечении для людей возможности доступа к ним.

Как пишет сайт Welcome.kz, на данный момент в Казахстане функционирует 14 нацпарков:

Баянаульский государственный национальный природный парк;

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк;

Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель";

Государственный национальный природный парк "Кокшетау";

Каркаралинский государственный национальный природный парк;

Государственный национальный природный парк "Бурабай";

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк;

Чарынский государственный национальный природный парк;

Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк;

Государственный национальный природный парк "Кольсайские озера";

Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк;

Государственный национальный природный парк "Буйратау";

Тарбагатайский государственный национальный природный парк;

Улытауский государственный национальный природный парк.

Кроме того, в скором времени работу должен начать Государственный национальный природный парк "Мерке" в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007046-razreshit-akimatam-zastraivat-natsparki-v-kazahstane-predlozhili-v-minkultury/