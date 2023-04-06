Самый популярный у иностранцев регион Казахстана назвали в Минкультуры

Мангистауская область. Иллюстративное фото: gov.kz

Иностранные туристы, приезжая в Казахстан, больше всего времени проводят в Мангистауской области, об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

По данным ведомства, в прошлом году Мангистаускую область посетили более 41 тыс. иностранцев. В среднем на побережье Каспийского моря путешественники находились от 7 до 12 дней.

В тройку лидеров по длительности визитов вошли Алматы и Астана.

Как сообщили в Минкультуры, в 2022 году Алматы посетили более 417 тыс. туристов. В среднем они проводили в южной столице 3-5 дней.

В Астане за это время побывали более 238 тыс. гостей из других стран. В столице они находились в среднем 2-3 дня.

При этом средняя продолжительность пребывания иностранцев в Казахстане составляет 4 дня.

"Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать.

Идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить", – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Согласно информации на сайте акимата Мангистауской области, этот регион находится на юго-западе Казахстана и омывается Каспийским морем. Всего в Мангистауской области насчитывается около 11 тысяч уникальных археологических и исторических памятников, а также большое количество мечетей и необычных сооружений.

Напомним, в октябре прошлого года в Минкультуры заявляли, что хотят внедрить кешбэк при покупке туров по Казахстану. Позже министр культуры и спорта РК Асхат Оралов разъяснил механизм получения такого кешбэка.

В январе вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев предложил разрешить акиматам строить инфраструктуру в нацпарках Казахстана. По его словам, таким образом можно повысить потенциал национальных парков в развитии туризма.

Также в Минкультуры заявляли, что с этого года для иностранных граждан будет введен туристский взнос в размере 5% от стоимости пребывания. Однако в прошлом месяце стало известно, что взнос сделают фиксированным. Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) для остальных регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015777-samyy-populyarnyy-u-inostrantsev-region-kazahstana-nazvali-v-minkultury/