Иностранцев в Алматы могут обязать платить туристские взносы с 2023 года

Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: pexels.com

Маслихат Алматы планирует утвердить ставки взносов для иностранных туристов, посещающих южную столицу и живущих в гостиницах или на турбазах. Проект решения опубликован на официальном портале "Открытых НПА".

Согласно тексту документа, с 1 января 2023 года маслихат города Алматы решил утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Алматы в местах размещения туристов – 5% от стоимости пребывания.

Отметим, что места размещения туристов, как указывает маслихат, – это гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания.

Решение об утверждении взноса принимается, основываясь на Правилах уплаты туристского взноса для иностранцев.

В данных правилах прописано, что если по сравнению с тем же периодом прошлого года в местах размещения увеличится число иностранных туристов, то применяются определенные ставки туристского взноса.

Взнос в размере 5% применяется, если число туристов увеличилось на 20% и более.

При этом, как сообщается в пояснительной записке к проекту решения маслихата, по данным Бюро нацстатистики, за II квартал 2021 года в Алматы в местах размещения было обслужено 54 238 иностранных туристов, а за тот же период 2022 года – уже 151 467.

Таким образом, данный показатель увеличился сразу на 179,2%, из-за чего было принято решение ввести туристский взнос в размере 5% от стоимости пребывания.

Подчеркивается, что туристский взнос для иностранцев будет взиматься за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Добавим, что также в правилах уплаты туристского взноса для иностранцев указывается, что в течение года ставки взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных и сезонности.

За неполный день пребывания в местах размещения данный взнос взимается как за полный день пребывания.

Взимание туристского взноса для иностранцев осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом взносе перед их регистрацией в местах размещения туристов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002066-inostrantsev-v-almaty-mogut-obyazat-platit-turistskie-vznosy-s-2023-goda/