Расчет туристского взноса с иностранцев будет пересмотрен в Казахстане

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане изменят правила по взиманию туристского взноса для иностранцев bed tax, теперь он будет фиксированным, об этом говорится на официальном сайте НПП РК "Атамекен".

Как сообщили в палате предпринимателей, представители госоргана и бизнеса неоднократно встречались по вопросам обсуждения механизма по внедрению туристского взноса. В результате принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев bed tax на фиксированную.

Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) для остальных регионов.

Как отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов, благодаря НПП, Центру развития городского туризма и Казахстанской туристской ассоциации был оперативно мобилизован рынок, с которым проведены обсуждения и собраны все предложения.

"Были приняты несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП, для удобства гостей, и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", – сказал он.

Председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков сообщил, что для внесения соответствующих изменений в постановление и законодательство потребуется некоторое время. По его словам, вопрос по внесению изменений в постановление правительства РК займет 1-1,5 месяца, и в дальнейшем до конца года будет отработан вопрос по внесению изменений в законодательство.

Также, как сообщили в НПП "Атамекен", планируется исключить детско-оздоровительные центры, гостиницы при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев.

Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок по предоставлению сведений в МИО по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания.

Также отельеры обеспокоены отсутствием четкого механизма по налоговому и бухгалтерскому администрированию.

Как отметили в палате предпринимателей, до внесения изменений в соответствующие подзаконные акты, в населенных пунктах, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.

Добавим, что туристические налоги – это небольшие сборы, которые обычно взимаются при бронировании жилья и, как правило, нацелены на туристов, которые остаются в городе на ночлег.

Напомним, в Казахстане о туристском взносе заговорили в 2021 году. В апреле того же года парламент принял закон по вопросам туристской деятельности. Отмечалось, что с учетом мирового опыта документ предусматривал введение туристского взноса с иностранцев.

Как поясняла уже экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, этот взнос будет представлять собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ноябре 2021 года правительство Казахстана утвердило правила уплаты туристского взноса для иностранцев bed tax с 1 января 2022 года. При этом в целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году утверждена нулевая ставка турвзноса. С текущего года, учитывая положительную динамику развития отрасли, будет применяться ставка до 5%.

Между тем в ряде городов Казахстана с 1 января текущего года уже решили ввести туристский взнос для иностранных граждан в размере 5% от стоимости пребывания.

А в конце января вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, не отпугнет ли иностранных туристов bed tax в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011353-raschet-turistskogo-vznosa-s-inostrantsev-budet-peresmotren-v-kazahstane/