Кешбэк при покупке туров по Казахстану хочет внедрить Минкультуры

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства культуры и спорта в мажилисе заявил, что обсуждается новый пакет по поддержке внутреннего туризма. В частности, предлагается возвращать часть денег при покупке тура по Казахстану, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев сообщил, что сейчас обсуждается новый пакет мер по развитию внутреннего туризма.

"Есть хороший пример, называется "кешбэк": купил тур, и через какое-то время тебе возвращают какую-то часть денег", – подчеркнул он.

Но здесь, судя по его словам, есть свои нюансы.

"Мы сейчас проанализировали и думаем о том, зачем нам возвращать деньги на те маршруты в пик сезона так называемого, если огромное количество людей едут на Каспий отдыхать? Зачем нам кешбэк делать для них?

Давайте кешбэк сделаем, если человек едет в Улытау (Улытауская область – прим. ред.). То есть мы должны простимулировать на новые турмаршруты. Эти вопросы мы рассматриваем", – резюмировал Даурен Абаев.

Ранее глава Минкультуры и спорта сообщил, что дети смогут летать по Казахстану бесплатно, но только в рамках турпутевки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993421-keshbek-pri-pokupke-tura-po-kazahstanu-hochet-vnedrit-minkultury/