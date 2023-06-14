Холодную воду отключат на день в одном из районов Алматы

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В пятницу, 16 июня, в части зданий Ауэзовского района Алматы отключат холодную воду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

С 09:00 до 17:00 16 июня 2023 года холодная вода не будет поступать в дома, расположенные на территории 3-го микрорайона, под номерами 1, 2, 41, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 47, 60.

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на водопроводных сетях указанного городского массива.

Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – заявили представители ГКП "Алматы су".

Также в Алматы с 14 по 26 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Горожанам порекомендовали соблюдать меры безопасности и предупредили о возможных нештатных ситуациях.

В акимате опубликовали график проведения испытаний в разных районах города. При этом подчеркивалось, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Тем не менее ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы отключат от горячей воды почти на три недели.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", – объясняли специалисты.

Раньше сообщалось еще о нескольких перекрытиях улиц до августа в Алматы, а также о том, что до конца лета в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024666-holodnuyu-vodu-otklyuchat-na-den-v-odnom-iz-rayonov-almaty/