Несколько улиц перекроют в Алматы до августа из-за ремонта теплосетей

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы планируют ремонтировать теплосети. Из-за этого на несколько месяцев будет перекрыт проезд по ряду улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

"Ограничения движения автомототранспорта по нескольким улицам Алматы будет введено в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей", – заявили в ведомстве.

Так, по данным акимата, будут перекрыты следующие участки:

с 29 мая по 30 августа в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;

в Алмалинском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра; с 31 мая по 1 августа в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143;

в Жетысуском районе – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143; с 1 июня по 30 августа в Ауэзовском районе – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

Отмечается, что вводимые ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность работ по реконструкции трубопроводов, которые пролегают под проезжей частью указанных участков.

Также в акимате подчеркнули, что горячая вода в дома жителей этих районов будет подаваться по временным схемам.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков", – добавили в городской администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022394-neskolko-ulits-perekroyut-v-almaty-do-avgusta-iz-za-remonta-teplosetey/