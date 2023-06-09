Почти на три недели отключат горячую воду в одном из районов Алматы

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы временно отключат от горячей воды почти на три недели. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает NUR.KZ.

"С 12 по 29 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района в контурах улиц Жуалы – Райымбека - Алтын Орда – Медеубекова.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельной "Премьера", которая находится на балансе ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, ранее отключали холодную воду в ряде домов в Алмалинском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024043-pochti-na-tri-nedeli-otklyuchat-goryachuyu-vodu-v-odnom-iz-rayonov-almaty/