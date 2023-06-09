Алматинцев предупредили о возможных нештатных ситуациях из-за испытаний теплосетей

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с 14 по 26 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Горожанам порекомендовали соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В период c 14 по 26 июня 2023 года на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4 до 7 часов утра – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, если вы стали свидетелем подобного происшествия, рекомендуется сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

378-06-48, 378-06-62 (прямой номер);

call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный "1011" или "1014");

"109".

График проведения испытаний теплосетей:

14 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Рыскулова – Байзакова – Яблочкова;

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

14 и 15 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

с 14 по 23 июня

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева, Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль, микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня

Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

15 и 16 июня

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

16 июня

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко, Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи;

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

19 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

19 и 20 июня

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

20 и 21 июня

Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи – Емцова;

Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

21 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

с 21 по 23 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

22 и 23 июня

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

23 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

26 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – добавили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, сегодня стало известно, что ряд зданий в Наурызбайском районе Алматы отключат от горячей воды почти на три недели.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов", – объясняли специалисты.

Раньше сообщалось еще о нескольких перекрытиях улиц до августа в Алматы.

Также акимат Алматы предупредил горожан, что до конца лета в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024119-almatintsev-predupredili-o-vozmozhnyh-vneshtatnyh-situatsiyah-iz-za-ispytaniy-teplosetey/