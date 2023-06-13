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Проспект Сейфуллина частично перекроют в Алматы

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы на одну ночь частично ограничат проезд по проспекту Сейфуллина из-за плановых работ на магистральном трубопроводе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в ведомстве, с 22:00 15 июня до 10:00 16 июня в Турксибском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Сейфуллина - от улицы Кипренского до улицы Анны Никольской. Движение будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - обратились к алматинцам в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Напомним, что в Алматы частично перекроют проспекты Аль-Фараби и Абая для ремонта дороги.

Ранее также сообщалось, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы. Кроме того, на прошлой неделе ТОО "Алматинские тепловые сети" опубликовало график проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях.

Добавим также, что еще в апреле в акимате города после аварии на крупном водопроводе сообщали о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

А в начале января в городе прорвало водопровод – некоторые улицы залило водой. Часть домов в Бостандыкском районе Алматы осталась без воды.

Еще один крупный прорыв произошел через несколько дней в одном из ЖК в Алматы. В Сети появились кадры инцидента – на них можно заметить широкую струю горячей воды, которая хлещет из-под земли, а также поднимающиеся клубы пара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024548-prospekt-seyfullina-chastichno-perekroyut-v-almaty/

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