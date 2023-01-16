Фонтан из-под земли: теплотрассу прорвало ночью в одном из ЖК в Алматы (видео)

Порыв трубы в ЖК "Жайлы". Кадр из видео: instagram.com/dorogi_almaty_official

В Сети появились кадры порыва теплосети на территории ЖК "Жайлы" в городе Алматы. Инцидент произошел сегодня между 2 и 3 часами ночи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Яна Гирина.

Кадры с места порыва появились в Instagram-сообществе dorogi_almaty_official. На видео можно заметить широкую струю горячей воды, которая хлещет из-под земли, а также поднимающиеся клубы пара.

"Ночью в Алматы произошел порыв теплотрассы на территории ЖК "Жайлы", по адресу Толе би, 273а, около озера Сайран", – говорится в подписи к видео.

Позже официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Ян Гирин подтвердил, что произошел порыв распределительной теплосети на территории ЖК "Жайлы" в Алмалинском районе города.

"Информация поступила между 2 и 3 часами минувшей ночи. К месту аварии в экстренном порядке выехала бригада ТОО "Алматинские тепловые сети", которая устранила последствия порыва на одном из участков трубопровода диаметром 150 миллиметров, введенного в эксплуатацию в 2003 году, который принадлежит жилищному комплексу", – объяснил специалист.

Отмечается, что к 8 часам утра 16 января подача тепла и горячей воды жителям ЖК была восстановлена в полном объеме.

Информация о пострадавших и каком-либо ущербе не поступала.

ЖК "Жайлы" на карте Алматы. Скриншот: 2GIS

Кадры происшествия запечатлели жители ЖК "Жайлы" и представители местного ОСИ. На записи можно увидеть как сам фонтан, так и работу коммунальных служб.

Напомним, что на прошлой неделе произошел подобный инцидент. 13 января в 03:40 прорвало трубу, расположенную на углу улиц Мынбаева и Ауэзова.

"В связи с прорывом водопровода происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном, улицы Ауэзова. Вода дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть", – сообщили тогда в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Кроме того фонтан из-под земли наблюдали алматинцы и в ноябре прошлого года. Тогда на пересечении улиц Гоголя и Шарипова в Алматы произошел прорыв трубы. По словам очевидцев, столб воды поднимался на 5-6 метров над землей.

Также мы показывали фото и видео с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005467-fontan-iz-pod-zemli-teplotrassu-prorvalo-nochyu-v-odnom-iz-zhk-v-almaty-video/