Ремонт по проспектам аль-Фараби и Абая начали в Алматы

Дорожные работы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы начался ремонт дорог по проспектам аль-Фараби и Абая, об этом сегодня сообщила пресс-служба управления городской мобильности, передает NUR.KZ.

По информации управления, по проспекту аль-Фараби – от улицы Аскарова до проспекта Достык, протяженностью более 9 км, – начаты работы по среднему ремонту с частичным перекрытием проезжей части.

Также на мосту через реку Есентай по проспекту аль-Фараби с 6 июня ведутся строительно-монтажные работы в рамках реконструкции.

"Проектом предусмотрена реконструкция моста и строительство двух вело-пешеходных моста. На сегодняшний день ведутся работы по устройству дорожной одежды на разделительной полосе для обеспечения объездной дороги и переустройство инженерных коммуникации", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, работы по среднему ремонту также начаты по проспекту Абая – на участке от проспекта Достык до улицы Тлендиева.

Отмечается, что для удобства жителей мегаполиса улицы при ремонте будут перекрываться частично. Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.

В ведомстве напомнили, что предыдущий средний ремонт дорожного покрытия на указанных участках проспекта аль-Фараби проводился в 2010 году, а по проспекту Абая – в 2012 году.

"В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование, в ходе которого установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, составлено техническое заключение о текущем состоянии дороги. На основании технического заключения было принято решение включить проспекты аль-Фараби и Абая в план среднего ремонта", – добавили в управлении.

Также сообщается, что информация о перекрытии участков дорог в связи с ремонтом будет публиковаться в СМИ.

В Управлении городской мобильности Алматы призвали жителей и гостей южной столицы заранее корректировать свой маршрут.

Напомним, ранее в акимате рассказывали, что в этом году планируется провести средний ремонт улиц. Всего охвачено будет 220 улицы общей протяженностью 200 км. Текущий ремонт ждет более 300 тысяч квадратных метров. Кроме того, власти города сообщали, что намерены отремонтировать и тротуары протяженностью 30 км, а также 40 остановочных комплексов.

А на прошлой неделе стало известно, что на проспекте Сейфуллина в Алматы начался ремонт дороги и тротуаров. В последний раз его ремонтировали 13 лет назад.

Между тем еще несколько улиц перекроют в Алматы до августа из-за ремонта теплосетей.

Добавим, что Управление городской мобильности города Алматы, согласно информации на сайте, является государственным органом РК, осуществляющим руководство в сферах городской мобильности общественного транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных дорог на территории мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024414-remont-po-prospektam-al-farabi-i-abaya-nachali-v-almaty/