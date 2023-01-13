Водопровод прорвало в Алматы. Несколько улиц залило водой (видео)

Рабочие на месте аварии. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня ночью в Алматы прорвало трубопровод, из-за чего несколько улиц затопило водой, передает NUR.KZ со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры южной столицы.

По данным ведомства, 13 января в 3:40 прорвало трубу, расположенную на углу улиц Мынбаева и Ауэзова.

"В связи с прорывом водопровода происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном, улицы Ауэзова. Вода дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть", - говорится в сообщении управления.

Для ликвидации гололеда тротуары и дороги в этой части города посыпают противогололедными материалами.

В ведомстве пообещали устранить последствия аварии в течение сегодняшнего дня.

"В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров из-за повышенного риска возникновения аварий на подтопленных участках.

Рекомендуем строить маршрут движения в обход указанных участков. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", - добавили в управлении.

Отметим, что сейчас в Алматы держатся сильные морозы - ночами температура воздуха опускается до -25 градусов. Сегодня днем в южной столице ожидается -13...-15 градусов, а в ночь на субботу синоптики прогнозируют до -23...-25 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005196-vodoprovod-prorvalo-v-almaty-neskolko-ulits-zalilo-vodoy/