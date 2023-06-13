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30 лет независимости Казахстана

Какую помощь могут оказать алматинцы жителям Абайской области

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Социальные работники принимают гуманитарную помощь
Гуманитарная помощь. Иллюстративное фото: Biserka Stojanovic / Getty Images

Председатель ОФ "QAMQOR CHARITY" Багдат Анарбаева рассказала во время брифинга на площадке РСК о том, какая помощь необходима пострадавшим от лесных пожаров в Абайской области, передает NUR.KZ.

По словам спикера, на данный момент собрано более 300 тысяч килограммов гуманитарной помощи.

"Жители обеспечены всем необходимым. Дополнительно мы узнали списки продуктов, в которых они нуждаются. Это:

  • продукты питания, которые долго хранятся (консервированная продукция, макароны);
  • вода;
  • средства гигиены;
  • влажные салфетки;
  • респираторные маски;
  • пауэрбанки для зарядки телефонов", - сообщила Багдат Анарбаева.

Она отметила, что до конца этой недели будет направлен первый груз. Сбор помощи, по ее словам, будет продолжаться по мере необходимости.

Ранее в акимате рассказывали, что пунктом сбора гуманитарной помощи определен фронт-офис волонтеров, расположенный по адресу: улица Байтурсынова, 22 к1, 1 этаж.

Контакты:

  • +7 747 821 64 78;
  • +7 747 540 01 40.

Время работы пункта приема сбора - с 10:00 до 19:00.

А здесь мы рассказывали, куда можно направить деньги пострадавшим.

Пожар в Абайской области

С прошлой недели в Абайской области пожарные борются с лесным пожаром. В результате ЧП погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". В связи с трагедией 12 июня в Казахстане был объявлен день общенационального траура.

Погибших лесничих посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

В воскресенье президент Касым-Жомарт Токаев посетил Абайскую область, где встретился с родными погибших, принес им извинения и обещал оказать финансовую поддержку.

Накануне в МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. Глава ведомства лично оценил с воздуха масштабы пожара в Абайской области. Также вчера премьер-министр Алихан Смаилов провел оперативное совещание на тему крупного природного пожара в Абайской области.

Собравшиеся обсудили вопросы ликвидации пожара и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям. Глава правительства в рамках совещания дал десять дней на выяснение обстоятельств трагедии.

Сегодня стало известно еще о двух пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024546-kakuyu-pomosch-mogut-okazat-almatintsy-zhitelyam-abayskoy-oblasti/

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