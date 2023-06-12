В Алматы начали собирать гуманитарную помощь для жителей Абайской области

Волонтеры. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Абайской области. Принимаются продукты и вещи первой необходимости, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате, 12 июня в Алматы стартовала работа по сбору гуманитарной помощи для жителей Абайской области.

Пунктом сбора гуманитарной помощи определен фронт-офис волонтеров, расположенный по адресу: улица Байтурсынова, 22 к1, 1 этаж.

Контакты:

+7 747 821 64 78;

+7 747 540 01 40.

Отмечается, что в пункте сбора принимаются в любом объеме вещи и продукты первой необходимости. На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:

одеяла, спальные мешки;

респираторные маски;

термосы, ручные фонари, пауэрбанки;

памперсы, влажные салфетки, средства личной и женской гигиены;

продукты первой необходимости (например, консервы, печенье);

одноразовая посуда;

вода.

Время работы пункта приема сбора: с 10:00 до 19:00.

В работу штаба волонтеров были вовлечены крупные волонтерские организации – ОФ "Лига волонтеров Казахстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и другие.

Ранее по стране объявили сбор для помощи пострадавшим в Абайской области.

Сегодня в Казахстане – день общенационального траура по погибшим в результате пожара в Абайской области, продолжающегося уже несколько дней.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на место ЧП, где встретился с родными 14 погибших лесничих, а также провел заседание оперативного штаба и встретился с волонтерами.

Кроме того, глава государства поручил проверить госорганы и чиновников из-за пожара в Абайской области – в Генпрокуратуре позже возбудили два уголовных дела.

Также вчера погибших сотрудников лесничества посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации.

Между тем сегодня стало известно еще об одном пропавшем при тушении пожара в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024381-v-almaty-nachali-sobirat-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-zhiteley-abayskoy-oblasti/