Антикор развеял слухи вокруг Кайрата Сатыбалдыулы и отеля Hilton в Алматы

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: inbusiness.kz

В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали слухи вокруг Кайрата Сатыбалдыулы и отеля Hilton в Алматы. Заявление ведомства появилось в официальном Telegram-канале Антикора.

"Отдельными гражданами распространяется информация в СМИ и социальных сетях о попытках завладения отелем Double Tree by Hilton Almaty группой лиц, в том числе К. Сатыбалдыулы", - говорится в заявлении.

В свою очередь в Антикоре напомнили, что в настоящее время Сатыбалдыулы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы.

Тем не менее расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается.

В Антикоре добавили, что в ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретенного на преступные средства.

"В этой связи Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес- центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства.

К их числу относится отель "Double Tree by Hilton Almaty", который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства, уточнили в Антикоре.

Дело Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Тогда правоохранительные органы подчеркивали, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". В прокуратуре отмечали, что это стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении окончательного приговора.

В сентябре 2022 года Сатыбалдыулы суд признал виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также суд приговорил к конфискации имущества, внесении представления на имя президента о лишении его звания генерал-майор, орденов "Курмет" и "Парасат". Еще ему запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, Нацбанке в течение 10 лет.

В конце мая Антикор рассказал, как идет работа по возврату средств в рамках расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц. По данным ведомства, всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023646-antikor-prokommentiroval-informatsiyu-o-zavladenii-otelem-satybaldyuly/